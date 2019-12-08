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عدن - ياسمين التهامي - تنتظر النيابة العامة بشمال الجيزة المصرية، نتائج تحليل عينة "دي إن إيه" لتوأم أوسيم، الذى تخلصت والدتهما منهما بإيداعهما إحدى حضانات الأطفال فى أوسيم، للتأكد من نسب الأطفال، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف طبيب وزوجته، متهمان بالتخلى عن طفليهما، وتركاهما داخل حضانة بأوسيم، أنهما تزوجا منذ عامين دون موافقة أسرة الزوج، وأنجبا الطفلين، ولعدم مقدرتهما على مراعاتهما اتفقا على التخلى عنهما.

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بطريقة شيطانية لا تخطر على بال.. طبيبة وزوجها يتخلصان من طفليهما التوأم .. والسبب صادم للغاية



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وذكرت المتهمة أنها ارتدت نقابا، وتوجهت للحضانة وبصحبتها طفليها التوأم، البالغان من العمر عاما ونصف العام، وطلبت إيداع الطفلين بالحضانة حتى عودتها من عملها، إلا أنها تركتهما ولم تعد مرة أخرى.

أحداث الواقعة كشف عنها بلاغ تلقاه مركز شرطة أوسيم من "أمنية.ع" مالكة حضانة، أفادت فيه بأنها أثناء تواجدها بالحضانة عملها حضرت سيدة منتقبة، وبصحبتها طفلان توأم، وذكرت أنها تعمل ممرضة، وطلبت إيداع الطفلين بالحضانة لحين عودتها من عملها، إلا أنها لم تعد مرة أخرى.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم مجدى موسى، رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، أن والدة الطفلين تدعى "رشا.ه" ربة منزل، مقيمة بالساحل، وزوجها "محمد.ص" طبيب أسنان، وأن الطفلين "مازن" و" محمد" ابنيهما، تم القبض عليهما، وبعد التحقيق معهما صدر قرار بإخلاء سبيلهما. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.