شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يهرب ليلة الدخلة وآخر يتحرش بامرأة أمام عروسه.. شاهد أغرب مواقف حدثت على الهواء خلال حفلات الزفاف (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019-12-08م الساعة 12:09م (بويمن - متابعات) الأكثر زيارة سم قاتل : شرب الماء في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك مشروب بسيط يفتت الحصى ويقضي على آلام الكلى إلى الأبد Advertisements متعلقات أب يدفن ابنته الشابة حية في هذه الدولة العربية (لن تصدق أين دفنها وكيف فضحته طفلته الصغيرة) بطريقة شيطانية لا تخطر على بال.. طبيبة وزوجها يتخلصان من طفليهما التوأم .. والسبب صادم للغاية عاد من العمل فوجد زوجته تخونه مع صديقه المقرب على فراش النوم.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عريس يهرب ليلة الدخلة وآخر يتحرش بامرأة أمام عروسه.. شاهد أغرب مواقف حدثت على الهواء خلال حفلات الزفاف (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.