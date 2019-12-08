‏”هدف”: استراتيجية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لزيادة ‏معدلات التوطين

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، أن الصندوق يعمل حاليًا على صياغة استراتيجية جديدة، للإسهام في بناء الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة معدلات التوطين لدى منشآته.
وأشار وفقًا لـ”الاقتصادية” إلى أن الإعلان عن تلك الاستراتيجية سيكون قريبًا، حال اعتمادها وإقرار العمل بها، وذلك لتمكين القوى الوطنية ودعم تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في مختلف القطاعات. كان المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق قد أصدر مؤخراً ستة مؤشرات رئيسة في سوق العمل، تهدف إلى قياس اتجاهات القطاع الخاص، ورسم السياسات المستقبلية للاقتصاد والتخطيط، وتفسير وتحليل كثير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية.
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