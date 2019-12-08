‏”هدف”: استراتيجية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لزيادة ‏معدلات التوطين

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي ‏الجعويني، أن الصندوق يعمل حاليًا على صياغة استراتيجية ‏جديدة، للإسهام في بناء الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة ‏معدلات التوطين لدى منشآته.‏

وأشار وفقًا لـ”الاقتصادية” إلى أن الإعلان عن تلك الاستراتيجية ‏سيكون قريبًا، حال اعتمادها وإقرار العمل بها، وذلك لتمكين ‏القوى الوطنية ودعم تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في مختلف ‏القطاعات‎. كان المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق قد أصدر مؤخراً ستة مؤشرات رئيسة في سوق العمل، ‏تهدف إلى قياس اتجاهات القطاع الخاص، ورسم السياسات ‏المستقبلية للاقتصاد والتخطيط، وتفسير وتحليل كثير من ‏الظواهر الاقتصادية والاجتماعية‎.