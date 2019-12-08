قال «المرور السعودي» إن استخدام قائد المركبة بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة يعد مخالفة، في حين أكد أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال.
وأشار إلى أن المخالفات تسجل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة. الجدير بالذكر أن مخالفة استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة يعتبر مخالفة لا تقل قيمتها عن 500 ريال في حدها الأدنى، ولا تزيد على 900 ريال في حدها الأعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يوضح حقيقة فرض مخالفة على استخدام الجوال للراكب جوار قائد المركبة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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