بالصور.. أمين العاصمة المقدّسة يتفقّد عددًا من المشاريع التنموية بـ«العكيشية»

تفقّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص -أمس السبت- عددًا من المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة في مكة المكرمة، للتأكّد من سير الأعمال ونسب الإنجاز.

ورافق القويحص -خلال جولته- وكيل الأمين للمشاريع المهندس زهير سقاط، ومدير عامّ شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي، وعدد من المسؤولين بالأمانة.

وزار القويحص -خلال جولته التفقدية- مشروع مدينة السيارات بالعكيشية جنوب مكة المكرمة، حيث يضمّ المشروع ورشًا ومعارض وعددًا من الخدمات المتنوعة الأخرى على مساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع. ومن المقرر نقل جميع ورش السيارات إلى المشروع قريبًا.

وشملت الجولة الوقوف على أعمال مشروع إنشاء جسور خرسانية لدرء أخطاء السيول وتصريف مياه الأمطار؛ حيث وقف على جسر وادي عرنة بمنطقة العكيشية، لتفقّد أعمال المشروع، والذي سوف يسهم في الحدّ من مخاطر السيول، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

عقب ذلك، توجّه القويحص إلى مسلخ طريق الليث لتفقّد سير العمل، والاطلاع على التجهيزات الآلية والبشرية التي تمّت.

ووجّه معاليه بسرعة إنجاز المشاريع واستكمالها، مع الالتزام بالجودة في التنفيذ، والرفع أولًا بأول بتقارير عن سير العمل ومعالجة كل المعوّقات.