مركز القلب بالمدينة المنورة يتوصّل لتقنية جديدة لإصلاح الصمام الميترالي

توصّل مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة إلى تقنية جديدة لإصلاح الصمام الميترالي، مسجّلًا بذلك إنجازًا طبيًّا جديدًا.
وقالت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، إن الإنجاز الجديد المسمّى «طيبة تكنيك»، عبارة عن تقنية جديدة لإصلاح الصمام الميترالي عند حدوث تمزّق له أثناء زراعة مشبك على الصمام.
وأضافت المديرية، إنه في حالة تعرض المريض لارتجاع شديد في الصمام، يتم إصلاح هذا الارتجاع باستخدام سدادة الأوعية الدموية دون الحاجة لخضوع المريض لعملية قلب مفتوح.
وتابعت، أن هذا الإنجاز، نشرته مجلة «جاك» العلمية الأمريكية والمتخصصة في أمراض وجراحة القلب، حيث تم تسجيله باسم «طيبة تكنيك»؛ لكونه نُفّذ لأول مرة عالميًّا في المدينة المنورة.
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