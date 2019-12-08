شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي لسرقة القواطع والكوابل النحاسية

أطاحت شرطة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 11 شخصًا من الجنسيتين البنجالية والباكستانية، تورطوا بسرقة القواطع والكابلات النحاسية من مواقع ومحطات الشركة السعودية للكهرباء.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن الإطاحة بأفراد التشكيل العصابي الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.
وأوضح التويجري أنه تمّت الإطاحة بالتشكيل بعد توافر الدلائل على تورط أفراده بارتكاب جرائم السرقة وتصريف المسروقات، بعد تخزينها في استراحة بحيّ الجنادرية شرقي العاصمة الرياض.
وتابع التويجري، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق أفراد التشكيل، أقرّوا بارتكابهم (36) جريمة، وقاربت قيمة المسروقات بها حوالي نصف مليون ريال، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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