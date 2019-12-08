انطلاقة قوية لسوق الأسهم بعد الإعلان عن موعد إدراج وتداول أرامكو

شهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في مستهلّ تعاملات اليوم الأحد، ليواصل مكاسبه، تزامنًا مع الإعلان عن موعد إدراج أرامكو السعودية.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت السعودية ارتفع المؤشر العام للسوق «تاسي»، نحو 1.6%، بمكاسب بلغت حوالي 130 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8040 نقطة، ليسترد مستويات الـ8 آلاف نقطة.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الجمعة الماضي، عن إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية، اعتبارًا من يوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات حوالي 40 مليون سهم بلغت قيمتها ما يقرب من مليار ريال.

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وشهد السوق ارتفاع 143سهمًا، واقتصر اللون الأحمر على 29 سهمًا. وتصدر سهم أسمنت اليمامة المكاسب في تلك الأثناء بارتفاع 3.92%، وكانت أعلى الخسائر لسهم «التأمين العربية» الذي هبط 1.4%.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة «الطاقة» الذي صعد 1.88%، وارتفع «البنوك» 1.69%، وبلغت مكاسب قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية 1.56% و1.46%، على التوالي.

وفي المقابل، سجّل قطاع الخدمات التجارية والمهنية، أعلى الخسائر بنسبة تراجع بلغت 0.76%.