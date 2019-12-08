الهلال الأحمر يوزِّع 120 كسوة للشتاء بحائل

وزّع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمدينة حائل ممثلًا بفريق التطوع، أمس السبت، 120 حقيبة كسوة شتاء خلال مبادرة «كسوة الشتاء» في اليوم الثالث والأخير من فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، الذي انطلق الخميس الماضي.
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي بفرع الهلال الأحمر بالمنطقة سلطان عبدالعزيز البراهيم أنّ المتطوعين والمتطوعات شاركوا في توزيع 120 حقيبة كسوة شتاء في أماكن العمل، استفاد منها العديد من العمال وقائدي الشاحنات.
وأشار إلى أنَّ المبادرة تأتي تعزيزًا لدور الهيئة المجتمعي وتكريس رسالة التطوع في مثل هذه المناسبات.
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