السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين والخدمة المدنية تعقدان اجتماعاً لبحث آفاق التعاون والتنسيق المستمر



مكة المكرمة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، اجتماعاً مشتركاً مع وزارة الخدمة المدنية بهدف تعزيز سبل التعاون والتنسيق بينهما، وذلك بمقر الرئاسة.

وألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس كلمة قال فيها:" نحن بحاجة إلى دعم وإحداث الوظائف القيادية والكادر الهندسي، كذلك دعم الوظائف النسائية، ونسعى للاستثمار في عقول شبابنا وتمكين المرأة ".

وقال: نحن متفائلون بهذه الزيارة، ونعرف عن الوزير حرصه وإبداعه، ونسأل الله -عز وجل- أن تكون مخرجات الاجتماع تدفع منسوبي الرئاسة للإبداع.

من جهته أوضح معالي وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن كل ما نقوم به من تواصل ما هو إلا جزء من مسؤولياتنا، وتعد الرئاسة أحد الأجهزة القريبة من القلب، مؤكداً أن وزارة الخدمة لن تدخر جهداً لتوفير الدعم للرئاسة وتحديد متطلباتها.

وأشار الحمدان إلى أن الوزارة شرعت في المراحل الأولى للتحول بمراجعة نظام الخدمة المدنية، حيث رصدت خلال ورش العمل جميع متطلبات الجهات الحكومية، وتعمل حالياً على عدد من اللوائح، حيث أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية عمل عليها كفاءة من أبناء وبنات الوطن.

وقال: لقد انطلقنا من مرحلة المركزية في الوزارة إلى نقل الصلاحيات إلى الوزارات وعملنا على تطوير رأس المال البشري، والوزارة ستمكن الجهات من خلال التدريب إلى فتح المجال للمواهب الواعدة في المستقبل والمسار التقني مهم جداً لنا، وبهذه المناسبة نهنئ الرئاسة على الجهد المبذول في تحديث البيانات، وسنطلق منصة تحت مسمى "مسار" تتضمن 17 خدمة تحول الأعمال إلى تقنية، وتجاوزنا 75 % من العمليات وحولناها إلى إلكترونية، وخفضنا نسب الأخطاء نعمل على رفع جودة البيانات.

وأكد معاليه أننا سنشكل فريق عمل مع الرئاسة لعقد ورشة عمل لشرح اللائحة، وسنحاول من خلال هذه الزيارات أن نرصد احتياجاتكم، وسنقدم لكم عرض يخص منصة مسار.

حظي اللقاء بمداخلات لعدد من قيادات الرئاسة والوكالة، وأيضا الوكالة النسائية.

وفي ختام الاجتماع كرم معاليه وزير الخدمة المدنية والوفد المرافق له، كما تم التقاط الصور التذكارية.

// انتهى //

13:54ت م

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