السعودية اليوم / محافظ بيش يفتتح مهرجان بيش للتسوق والترفيه "بيش أحلى"



بيش 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

افتتح محافظ بيش حسن بن عبدالله ابو شرحه أمس فعاليات مهرجان بيش للتسوق والترفيه المقام بشعار "بيش أحلى" وذلك بساحة البلدية بالمحافظة.

وتجوّل محافظ بيش في أروقة المهرجان الذي يستمر لمدة شهرين، مستمعًا إلى شرح مفصل من القائمين على المهرجان وما يحويه من أركان ومعروضات تضم ركن التسوق و خيمتين منفصلتين للأسر المنتجة الأولى عن الأعمال الحرفية والمهنية والعطارة والتصميم الفني للحدائق والثانية عن المأكولات من الحلويات والمعجنات والشعبيات وركن عن "مبادرة الصحة" الذي يشرف عليه مستشفى الريث العام قسم الفحص المبكر لحديثي الولادة، وساحة خارجية تتضمن مدينة العاب الأطفال الكهربائية والهوائية، ومسرح الطفل و حديقة للحيوانات.

وعقب الجولة بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة والذي اشتمل على العديد من الكلمات، والفقرات الإنشادية الترحيبية والوطنية ومشهد تمثيلي عن العمل التطوع، وتكريم المشاركين والمتعاونين في تنظيم المهرجان.

وعبر محافظ بيش عن سعادته بافتتاح المهرجان الذي يأتي دعمًا للسياحة الداخلية وتوطينها، مشيدا بالدور الفاعل للمهرجان اقتصاديًا وسياحيًا للمحافظة من خلال تنوع برامجها وفعالياتها الموجهة لجميع فئات المجتمع، راجيًا العنون والتوفيق للمشاركين في المهرجان لتقديم كل ما يحقق الأهداف المرجوة منه.

// انتهى //

13:47ت م

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