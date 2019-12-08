السعودية اليوم / "الصحة" تختتم حملتها السنوية للتوعية بمرض السكري



الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت وزارة الصحة فعاليات حملة التوعية الصحية بمرض السكري التي نظمتها بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري لهذا العام 2019م في "غرناطة مول" بالرياض.

ونظمت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض عدة فعاليات توعوية بمرض السكري بهدف زيادة نسبة الوعي بمخاطر المرض على صحة العائلة ودور الدعم الأسري في رعاية مرضى السكري وأهمية التثقيف في الإدارة الذاتية لمرضى السكري وعائلاتهم، خاصة لدى الأطفال والمسنين، وتشجيع تبني السلوكيات الصحية للوقاية والسيطرة على مرض السكري، والتعريف بالمشكلات الصحية المرتبطة بمرض السكري وآثارها على العائلة والمجتمع.

وأوضحت "صحة الرياض" أنها تقوم بتفعيل هذه الحملة التي تنظمها الوزارة سنوياً في مثل هذا التوقيت ضمن البرامج التوعوية الموجهة للمجتمع، مشيرة إلى أنها تنظم هذه الحملة سعياً منها لتقليل نسب المرض ، وزيادة وعي المجتمع تجاه العديد من الأمراض وخاصة داء السكري، من خلال برامج تثقيفية وعلاجية، يقدمها مختصين ، في العديد من المجالات .

وأكدت أن فعاليات الحملة شهدت اقبالاً كبيراً حيث تضمنت ورش عمل توعوية وتثقيفية قدمت خلالها النصائح والإرشادات، كما أقيمت عيادات لفحص السكر والضغط للمتسوقين من جميع الفئات.

وأشارت إلى أن الحملة شملت العديد من البرامج التوعوية التي ترتبط بالأمراض المصاحبة لمرض السكري، كضعف النظر وإلتهاب الأسنان والقدم السكري، وقد تم تقديم الاستشارة الطبية لمرضى السكري في كيفية التعامل مع المرض والتعايش معه بطريقة طبية آمنة - بإذن الله -.

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13:44ت م

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