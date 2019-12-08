السعودية اليوم / محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المجرشي



الطائف 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

أدى معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي بجامع العباس, الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل معاليه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه, سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.

// انتهى //

13:38ت م

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الطائف 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأدى معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي بجامع العباس, الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.ونقل معاليه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع - حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز لذوي شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه, سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.// انتهى //13:38ت م0079

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