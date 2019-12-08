اقتصادي / بدء اجتماع اللجنة المعنية بإعداد آلية لفض المنازعات التجارية بين الدول العربية



القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية، برئاسة مصر، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد بالدول العربية.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين المقترح الخاص بلائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضمن الإطار التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر عام ٢٠١٨م.

وتم دعوة لجنة خبراء قانونيين لتطوير اللائحة تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف مراجعة اللائحة الحالية، وإعداد مشروع لائحة للقواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية.

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13:38ت م

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