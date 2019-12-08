

أبها 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم، نادي البرمجة المركزي، الذي يهدف إلى دعم مواهب طلاب وطالبات الجامعة في مجال التقنيات الحديثة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد أن تدشين نادي البرمجة المركزي، يأتي ضمن خطة عمادة شؤون الطلاب في دعم الطلاب والطالبات في مجالات برمجية متنوعة تعزز قدراتهم وتتيح أمامهم فرصًا أكبر لحل المشاكل النوعية من خلال البرمجة التقنية الحديثة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة لهم في سوق العمل بما يتوافق مع تخصصاتهم، مشيراً إلى أن من أبرز ما تهدف إليه العمادة من خلال نادي البرمجة تجهيز 3 فرق برمجية قادرة على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

// انتهى //

13:21ت م

0070





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تُطلق نادٍ للبرمجة بشؤون الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.