السعودية اليوم / سلطنة عمان تستضيف أعمال الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية



مسقط 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

تستضيف سلطنة عمان بعد غد الثلاثاء أعمال الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية الذي تنظمه المنظمة لعدة أيام ، بمشاركة أكثر من 150 دولة، مع مجموعة مختارة من شركاء الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديمية والجهات المانحة.

ويهدف الاجتماع إلى توفير منصة متقدمة لتمكين مختلف الجهات العاملة في مجال الصحة على الصعيد العالمي، وتسهيل عملها، وتوسيع نطاق العمل الوطني بشأن الأمراض غير السارية، مع ربط ذلك بخطة تحقيق غاية التنمية المستدامة التي تصبو إلى تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 وتعزيز الصحة النفسية.

ويتزامن مع الاجتماع جملة من الفعاليات تبدأ يوم غد الإثنين باجتماع فني لمديري برنامج الأمراض غير المعدية، وفعالية المشي "الصحة قول وعمل" التي تنظمها المنظمة في مجمع السلطان قابوس الرياضي، حيث يعد الحدث الرياضي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بمشاركة معالي الدكتور تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية، وعدد من كبار المسؤولين في السلطنة وغيرهم من أعضاء الوفود رفيعي المستوى.

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13:20ت م

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