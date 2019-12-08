السعودية اليوم / إطلاق حملة "معاً من أجل مجتمع واعي" للتوعية بأضرار المخدرات والتدخين بتنمية جنوب نجران



نجران 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجنوب نجران بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين حملة توعوية للتحذير بأضرار المخدرات والتدخين تحت شعار "معاً من أجل مجتمع واعي" ، وذلك في ثانوية الشيخ محمد بن عثيمين.

وأكدت اللجنة أن الحملة التي تستمر لمدة شهر وتشمل كافة المدارس الثانوية بالمنطقة، تأتي انطلاقاً من حرصها على سلامة الفرد وصحة المجتمع، والتوعية بأضرار هذه الآفات على حياة البشر ونمو واستقرار المجتمع.

وأوضحت أن هذه الحملة تستهدف طلاب المرحلة الثانوية بكافة مدارس المنطقة لتوعيتهم وإرشادهم للطرق السليمة لتجنب هذه الآفات والحفاظ على المجتمع من براثنها، مشددةً على دور الأسرة والمدرسة وتعاونهما لصيانة الفرد وحماية المجتمع للوصول إلى بر الأمان، داعيةً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله -.

// انتهى //

13:18ت م

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