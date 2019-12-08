السعودية اليوم / لجنة التعديات بمركز الحسي تزيل تعديات على أراضٍ حكومية



أملج 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

أزالت لجنة التعديات بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج اليوم، تعديات بلغت مساحتها الإجمالية 15 ألف متر مربع بمركز الحسي الواقع جنوب المحافظة.

وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت أحواش وعقوم ترابية وهناجر وشبوك، وقد طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكومية وسلمت هذه المواقع لبلدية المحافظة.

وأضافت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمكافحة مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً لتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين بالتعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي تعدي لما يسببه من إعاقة لحركه التنمية والتخطيط العمراني الحديث.

// انتهى //

13:17ت م

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