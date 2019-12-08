السعودية اليوم / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يفتتح فعاليات أسبوع الجودة



جدة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

افتتح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم, فعاليات أسبوع الجودة الذي تنظمه عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي خلال الفترة 11-15 / 4 /1441هـ، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس من الشطرين.

كما قام معاليه بتدشين جائزة مدير الجامعة للتميز في الأداء الجامعي، وتدشين مبادرة عمادة الجودة (ضمان) التي تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى تدشينه لسلسلة المحاضرات الإلكترونية للعمادة التي ستبدأ من يوم الأحد المقبل.

بعد ذلك كرم معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز قطاعات الجامعة الحاصلة على اعتمادات أكاديمية ومهنية، ومنسوبي عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي, ومشرفي وحدات الجودة والاعتماد الأكاديمي المتميزين.

يُذكر أن فعاليات أسبوع الجودة الذي تقيمه العمادة سنوياً يأتي إيماناً منها بنشر ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي والرفع من مستوى جودة العملية التعليمية ومخرجات التعلم في الجامعة, ويشتمل على عدد من المحاضرات المتخصصة في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي يقدمها خبراء الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعة.

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13:16ت م

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