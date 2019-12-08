السعودية اليوم / "من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر" برنامج نسائي بوكالة المسجد النبوي



المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

قامت الإدارة العامة للشؤون العلمية والتوجيهية النسائية ممثلة في إدارة الإرشاد النسائي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتنفيذ برنامجها التوعوي بعنوان "من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر".

ويستهدف البرنامج منسوبات المسجد النبوي من خلال تقديم عرض مرئي يتضمن لزوم السمع والطاعة لولي الأمر وحفظ هيبة الإمام والنصح له من خلال بيان وجوب ذلك بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السلف.

كما تضمن البرنامج بيان الأثر الكبير للرعاية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للحرمين الشريفين في تحقيق التطور والإنجاز في المسيرة العملية التي تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وفي ختام البرنامج تم تقديم الهدايا العينية للحضور.

// انتهى //

13:10ت م

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