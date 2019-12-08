شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 15 ألف متر أراضٍ حكومية بأملج والان نبدء بالتفاصيل

أزالت لجنة التعديات بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج اليوم، تعديات بلغت مساحتها الإجمالية 15 ألف متر مربع بمركز الحسي الواقع جنوب المحافظة. وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت أحواش وعقوم ترابية وهناجر وشبوك، وقد طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكومية وسلمت هذه المواقع لبلدية المحافظة. وأضافت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمكافحة مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً لتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين بالتعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي تعدي لما يسببه من إعاقة لحركه التنمية والتخطيط العمراني الحديث.

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