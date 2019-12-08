الملك سلمان والزياني يستعرضان أجندة الدورة 40 لـ"التعاون الخليجي"

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، واستعرضا خلال اللقاء أجندة أعمال الدورة الـ40 للمجلس.



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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وتستضيف الرياض، الثلاثاء المقبل، القمة الخليجية رقم 40 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعقد المجلس الوزاري اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، الإثنين.

ويبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من الموضوعات المهمة، لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية والإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

وتهدف القمة الأربعين لقادة دول المجلس للخروج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

وسيعقد اجتماع الدورة الأربعين لمجلس التعاون في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

