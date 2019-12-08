السعودية | هذا ما قاله والد شهيد سعودي خلال التعازي

شكرا لقرائتكم هذا ما قاله والد شهيد سعودي خلال التعازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "لو كانت لي أمنية في هذا العمر لدى قيادتنا الرشيدة، لطلبت منهم السماح لي بالمشاركة في ميادين العز والبطولة، لأحظى بشرف الدفاع عن الوطن وكل أبنائي فداءً لترابه"، بهذه العبارات تحدث والد "سلطان بن عيسى شبلي" الذي استشهد دفاعًا عن الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان الجمعة، في حين تمت الصلاة عليه عصر السبت في جامع القرعاوي بقرية القمري التابعة لمحافظة ضمد.

نائب أمير جازان ووالد الشهيد

وفي الوقت الذي نقل فيه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان، أمس، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد سلطان بن عيسى شبلي، من منسوبي القوات المسلحة، عبر عيسى شبلي عن شكره وامتنانه لتعازي القيادة الرشيدة وأمير جازان وسمو نائبه في فقيدهم البطل سلطان الذي ضحى بروحه فداءً لدينه ووطنه.