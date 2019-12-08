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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استئناف الرحلات عبر محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يوم الأربعاء المقبل بين جدة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطة رابغ.
كما تستأنف الرحلات إلى مكة المكرّمة الأسبوع المقبل، من محطة المطار الجديدة التي تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة.قطار الحرمين إمارة منطقة مكة المكرمة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد جدة المدينة المنورة محطة رابغ
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 12:55 PM
فيما تستأنف الرحلات إلى مكة المكرّمة من محطة المطار الجديدة الأسبوع المقبل
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استئناف الرحلات عبر محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يوم الأربعاء المقبل بين جدة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطة رابغ.
كما تستأنف الرحلات إلى مكة المكرّمة الأسبوع المقبل، من محطة المطار الجديدة التي تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة.
، استئناف رحلات #قطار_الحرمين بين جدة والمدينة مروراً برابغ .. الأربعاء ،
المصدر : الخليج 365
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