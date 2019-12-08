، خادم الحرمين يستعرض مع "الزياني" جدول أعمال "القمة الخليجية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - إضافة إلى استعراض السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

جرى خلال الاستقبال، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

الملك سلمان بن عبدالعزيز عبداللطيف بن راشد الزياني