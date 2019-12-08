- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، عن بدء حصر مزارع البن بالقطاع الجبلي؛ ابتداءً من هذا اليوم الأحد ١١/ ٤/ ١٤٤١هـ.
ورغبت الهيئة من عموم المزارعين، التعاون مع مندوبي الهيئة في رصد جميع البيانات الخاصة بمزارعهم؛ مبينةً أن هذا الحصر سيُسهم -بمشيئة الله- في دعم زراعة البن في القطاع الجبلي، وكذلك في تقديم العون للمزارعين.
ويُعتبر البن أحد المزروعات الشهيرة في جبال شرق منطقة جازان، ويحقق عددًا من مزارعيه مدخولات جيدة، ويشار إلى أن أرامكو قد وقّعت اتفاقيات مع جمعيات خيرية، بشأن مبادراتها لدعم زراعة البن وإنتاج القهوة في جبال جازان.هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية جازان مزارع البن بالقطاع الجبلي
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 12:13 PM
أرامكو وقّعت اتفاقيات لدعم زراعته وإنتاج القهوة في جبال المنطقة
أعلنت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، عن بدء حصر مزارع البن بالقطاع الجبلي؛ ابتداءً من هذا اليوم الأحد ١١/ ٤/ ١٤٤١هـ.
ورغبت الهيئة من عموم المزارعين، التعاون مع مندوبي الهيئة في رصد جميع البيانات الخاصة بمزارعهم؛ مبينةً أن هذا الحصر سيُسهم -بمشيئة الله- في دعم زراعة البن في القطاع الجبلي، وكذلك في تقديم العون للمزارعين.
ويُعتبر البن أحد المزروعات الشهيرة في جبال شرق منطقة جازان، ويحقق عددًا من مزارعيه مدخولات جيدة، ويشار إلى أن أرامكو قد وقّعت اتفاقيات مع جمعيات خيرية، بشأن مبادراتها لدعم زراعة البن وإنتاج القهوة في جبال جازان.
، دعم قادم .. "تطوير وتعمير الجبلية" تبدأ حصر مزارع البن بجازان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر دعم قادم .. "تطوير وتعمير الجبلية" تبدأ حصر مزارع البن بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.