شكرا لقرائتكم خبر عن مختص: استقرار جوي مع موجة باردة على معظم أنحاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وحذرت هيئة الأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة، على المنطقة الشرقية، وتشمل عدد من محافظاتها، ويصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية، وتدني من مستوى الرؤية، وتنتهي الحالة 11:55 مساءً.
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