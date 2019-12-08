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مختص: استقرار جوي مع موجة باردة على معظم أنحاء المملكة

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قال المختص في شؤون الطقس الدكتور عبدالله المسند مؤسس ورئيس لجنة "تسميات" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أنه من المتوقع استقرار جوي على معظم أنحاء المملكة لهذا اليوم الأحد، حيث يتربع مرتفع جوي H وكتلة باردة فوق أجوائنا، وقد تتأثر أجزاء من الحدود الشمالية والشرقية بسحب قد تكون ماطرة.

وحذرت هيئة الأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة، على المنطقة الشرقية، وتشمل عدد من محافظاتها، ويصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية، وتدني من مستوى الرؤية، وتنتهي الحالة 11:55 مساءً.

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