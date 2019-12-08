شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 98 موقعاً بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 98 موقعاً خلال هذا الاسبوع حول مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة (22) موقعاً بمنطقة الجوف, و(16) موقعاً بمنطقة الرياض, و (15) موقعاً بمنطقة عسير, و (10) مواقع بمنطقة المدينة المنورة, و (7) مواقع بمنطقتي القصيم وحائل, و(6) مواقع بمنطقة مكة المكرمة, و (4) مواقع بالمنطقة الشرقية, و (3) مواقع في منطقتي جازان والحدود الشمالية, وموقعان اثنان في منطقتي نجران وتبوك, وموقع واحد في منطقة الباحة.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".