شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: المملكة قطعت خطوات متقدمة في مكافحة التبغ والان نبدء بالتفاصيل

أشادت منظمة الصحة العالمية، بالخطوات المتقدمة للمملكة العربية السعودية في مكافحة التبغ، والتزامها ببروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، واستخدامها وسائل تقنية متطورة مثل الختم الضريبي.

وأكدت أن بلداناً عدة منها المملكة قطعت خطوات متقدمة في مكافحة التبغ من بينها التغليف العادي الجديد لمنتجات التبغ.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تغريدات على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ضمن هاشتاق # لا _للتبغ: " إن شركات التبغ تقود حملات ضد القوانين التي تحد من استهلاك التبغ ومن بينها التغليف البسيط لمنتجات التبغ وغيرها"، مشيرة إلى الدور السلبي الذي تؤديه شركات التبغ عبر مقاومة التغليف البسيط (الجديد) لمنتجات التبغ.

ولفتت إلى أن التغليف العادي البسيط لمنتجات التبغ يلزم الشركات المصنّعة بالالتزام بتغيير شكل المغلف ولا يتطرق إلى تركيبة التبغ، معربة عن أملها في أن تتبنى المزيد من الدول التغليف البسيط بوصفه من أكثر السياسات تأثيرًا في خفض نسب استهلاك التبغ.