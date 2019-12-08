شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الشرقية مستمرة حتى الـ 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة، على منطقة الشرقية، وتشمل مناطق "الأحساء - الجبيل - الخبر - الدمام - القطيف - بقيق - رأس تنورة". ويصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وتنتهي الحالة 11:55 م.

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