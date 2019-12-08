شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة للرجال بوزارة الدفاع والان نبدء بالتفاصيل
وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 5 وظائف شاغرة للرجال، وتبدأ مواعيد تقديم الطلبات من 1441/04/18هـ إلى 1441/04/22هـ فترة التقديم مستمرة (24) ساعة وحتى (2) مساءً من آخر يوم خلال الفترات الزمنية المحددة.
ويبدأ التقديم الساعة التاسعة (صباحاً) يوم الأحد الموافق 1441/04/18هـ وينتهي الساعة 2 (مساءً) يوم الخميس الموافق 1441/04/22هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.
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