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وظائف شاغرة للرجال بوزارة الدفاع

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دعت وزارة الدفاع الديوان العام الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية https://www.mcs.gov.sa/

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 5 وظائف شاغرة للرجال، وتبدأ مواعيد تقديم الطلبات من 1441/04/18هـ إلى 1441/04/22هـ فترة التقديم مستمرة (24) ساعة وحتى (2) مساءً من آخر يوم خلال الفترات الزمنية المحددة.

ويبدأ التقديم الساعة التاسعة (صباحاً) يوم الأحد الموافق 1441/04/18هـ وينتهي الساعة 2 (مساءً) يوم الخميس الموافق 1441/04/22هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.

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