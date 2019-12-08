70 ألف مواطن ومواطنة من ذوي الإعاقة يعملون بالقطاع الخاص

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المرصد الوطني للعمل، أن عدد العاملين السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة بياناتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في النصف الأول من العام الميلادي الجاري يبلغ 48,877 مواطناً و20,891 مواطنة، بإجمالي 69,768 مواطناً ومواطنة؛ يشكّلون 4.22 % من إجمالي العاملين السعوديين في سوق العمل.

واحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى نشاط انضم إليه العاملون من ذوي الإعاقة بنسبة 4.17% ثم نشاط التشييد (3.80 %) ثم نشاط الصناعات التحويلية (1.81%).

Advertisements

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لبوابة المرصد الوطني للعمل، يستعرض أكثر من 30 مؤشراً.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

إخلاء مسؤولية: قد يحتوي هذا البريد الالكتروني ومرفقاته على معلومات سرية وهامة وإذا لم تكن الشخص المعني بالاستلام، نرجو إبلاغ المرسل على الفور بالرد من خلال رسالة بريد الكتروني وحذف هذه الرسالة وإتلاف أي نسخة منها فورا. إن أي نشر أو كشف أو نسخ أو استخدام لهذه المعلومات من شخص آخر بخلاف المستلم المعني يعتبر استخداماً غير مصرح به وأمراً مخالفاً للقانون. لا يعتبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أو موظفوه مسؤولين عن أي رسائل مزيفة تصل إليكم من عناوين البريد الإلكتروني للصندوق، ولا يتحمل الصندوق أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أي فيروسات قد يحملها هذا البريد الإلكتروني.

شارك الخبر







