- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم بوبيان للبتروكيماويات تكتتب في أرامكو بـ106 ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بوبيان للبتروكيماويات تكتتب في أرامكو بـ106 ملايين ريال
بما يعادل 8.6 مليون دينار كويتي تقريباً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة “بوبيان للبتروكيماويات” المدرجة أسهمها في بورصة الكويت، أنها قامت بالاكتتاب في شركة أرامكو.
وأضافت الشركة، في بيان لها على بورصة الكويت، أنه تم تخصيص عدد 3,326,371 سهماً وبقيمة 106,443,872 ريالاً بما يعادل 8.6 مليون دينار كويتي تقريباً.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
وتوقعت أن ينعكس هذا الأثر على البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.
يأتي هذا الإعلان، بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر “الإفصاح والشفافية” من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010 وتعديلاتهما، تحت بند “الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن اكتتاب شركة بوبيان في شركة أرامكو السعودية”.
وكانت أعلنت كل من “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25 مليار دولار، وجاء التسعير النهائي لأرامكو عند 32 ريالاً، بتغطية إجمالية بلغت 465%، وانتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر الأربعاء 4 ديسمبر.
يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى، الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بوبيان للبتروكيماويات تكتتب في أرامكو بـ106 ملايين ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.