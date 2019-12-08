بوبيان للبتروكيماويات تكتتب في أرامكو بـ106 ملايين ريال

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة “بوبيان للبتروكيماويات” المدرجة أسهمها في بورصة الكويت، أنها قامت بالاكتتاب في شركة أرامكو.

وأضافت الشركة، في بيان لها على بورصة الكويت، أنه تم تخصيص عدد 3,326,371 سهماً وبقيمة 106,443,872 ريالاً بما يعادل 8.6 مليون دينار كويتي تقريباً.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

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وتوقعت أن ينعكس هذا الأثر على البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.

يأتي هذا الإعلان، بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر “الإفصاح والشفافية” من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010 وتعديلاتهما، تحت بند “الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن اكتتاب شركة بوبيان في شركة أرامكو السعودية”.

وكانت أعلنت كل من “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25 مليار دولار، وجاء التسعير النهائي لأرامكو عند 32 ريالاً، بتغطية إجمالية بلغت 465%، وانتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر الأربعاء 4 ديسمبر.

يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى، الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

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