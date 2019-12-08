حكم وضع صورة الميت على برامج التواصل للدعاء له

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد السبر، حكم وضع صورة الميت كصورة شخصية على برامج التواصل الاجتماعي، من باب تذكره والدعاء له.

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وقال الشيخ السبر، في رده على استفسار بهذا الشأن خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن التصوير الفوتوغرافي محل خلاف بين أهل العلم، وجميعهم يرون حرمة التصوير عموماً، لكن البعض أجاز التصوير الفوتوغرافي إذا كان للحاجة ومنعوا أن يكون للذكرى.

وأضاف الشيخ السبر، أن وضع صور الأموات على برامج التواصل الاجتماعي لا ينبغي، والأفضل أن ندعو للميت بالرحمة والمغفرة، فنحن ندعو للميت وليس لصورته.