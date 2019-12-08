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2019-12-08 التخصصات الصحية تعلن فتح باب التسجيل لاختبار للدراسات العليا التقديم عبر الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم الأحد عن فتح باب التسجيل لاختبارات القبول للتقديم على الدراسات العليا . Advertisements وأوضحت الهيئة التخصصات المتاحة كالتالي : “تقنية الأشعة، الأحياء الدقيقة الطبية، الكيمياء الحيوية السريرية، بنك ونقل الدم”. وأضافت الهيئة، أن التقديم عبر الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة، منبهة أن آخر موعد لاستلام الطلبات يوم ٢١ ديسمبر الجاري. ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرامج عبر زيارة الرابط التالي: ( هنا ). شارك الخبر







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