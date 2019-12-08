شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الصخور يغلق عقبة حزنة في بلجرشي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

تسببت الصخور والأحجار التي تساقطت على عقبة حزنة بمحافظة بلجرشي، صباح اليوم (الأحد) في إغلاق العقبة أمام حركة السير.

وعمدت دوريات المرور في المحافظة إلى إغلاق العقبة لوجود عوائق في الطريق، في حين لم يسفر تساقط الصخور والأحجار عن إصابات أو أضرار لمستخدمي العقبة.

وباشرت المعدات والآليات التابعة لفرق الصيانة العمل على إزالة الصخور والأتربة من العقبة أمام مستخدمي.