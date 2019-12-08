شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تدعو الخريجين للتقدم لشغل 5 وظائف إدارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دعت وزارة الدفاع الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى شغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية https://www.mcs.gov.sa/.

وأوضحت وزارة الدفاع أن إجمالي الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ خمس وظائف شاغرة للرجال على المرتبة السادسة، ومقرها في مدينة الرياض.

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وأشارت إلى أن التقديم على الوظائف سيتاح على مدار 24 ساعة، بدءاً من الساعة 9 صباح يوم الأحد القادم 1441/4/18 ويستمر حتى الساعة 2 ظهر يوم الخميس 1441/4/22.

وللاطلاع على آلية التقديم من قبل المتقدمين، والفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة، والإيضاحات العامة، عبر زيارة الرابط التالي:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/99.aspx