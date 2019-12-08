شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في أستراليا تُحذّر المواطنين من الحرائق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، المواطنين المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر جراء الحرائق التي اندلعت حول إقليم العاصمة كانبرا.
وأكدت السفارة اليوم (الأحد) عبر حسابها في موقع «تويتر» على المواطنين، التقيد واتباع تعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن، ومتابعة ما يصدر عن ذلك عبر الرابط التالي: http://esa.act.gov.au.
ودعت السفارة إلى التواصل مع غرفة عمليات طوارئ السفارة في الحالات الطارئة على الأرقام:
قسم شؤون السعوديين 0262507000/1، هاتف الطوارئ 0432257277.
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