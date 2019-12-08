شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في أستراليا تُحذّر المواطنين من الحرائق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، المواطنين المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر جراء الحرائق التي اندلعت حول إقليم العاصمة كانبرا.

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وأكدت السفارة اليوم (الأحد) عبر حسابها في موقع «تويتر» على المواطنين، التقيد واتباع تعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن، ومتابعة ما يصدر عن ذلك عبر الرابط التالي: http://esa.act.gov.au.

ودعت السفارة إلى التواصل مع غرفة عمليات طوارئ السفارة في الحالات الطارئة على الأرقام:

قسم شؤون السعوديين 0262507000/1، هاتف الطوارئ 0432257277.