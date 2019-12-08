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السفارة السعودية في أستراليا تُحذّر المواطنين من الحرائق

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، المواطنين المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر جراء الحرائق التي اندلعت حول إقليم العاصمة كانبرا.

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وأكدت السفارة اليوم (الأحد) عبر حسابها في موقع «تويتر» على المواطنين، التقيد واتباع تعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن، ومتابعة ما يصدر عن ذلك عبر الرابط التالي: http://esa.act.gov.au.

ودعت السفارة إلى التواصل مع غرفة عمليات طوارئ السفارة في الحالات الطارئة على الأرقام:

قسم شؤون السعوديين 0262507000/1، هاتف الطوارئ 0432257277.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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