شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ11 وافداً ارتكبوا 36 سرقة من محطات «شركة الكهرباء» بنصف مليون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي بلغ عددهم 11 شخصاً من الجنسيتين البنغلاديشية والباكستانية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.

وأوضح أنه بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة القواطع والكابلات النحاسية من مواقع ومحطات الشركة السعودية للكهرباء وتصريف المسروقات بعد تخزينها في استراحة بحي الجنادرية شرقي العاصمة الرياض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم 36 جريمة، قاربت قيمة المسروقات بها نحو نصف مليون ريال، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.