محمد بن مسعود - الدمام - الجهات المعنية باشرت الموقع.. ولا إصابات أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة -قبل قليل- نتيجة تساقط الصخور على الطريق. وبدأت الجهات ذات العلاقة في إزالة الصخور المتساقطة نتيجة الأمطار السابقة التي تعرّضت لها المنطقة، ولم تحدث أي إصابات أو تلفيات نتيجة تساقط الصخور في الطريق. الصخور الساقطة عقبة حزنة الباحة الصخور الساقطة عقبة حزنة الباحة 08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 11:48 AM Advertisements الجهات المعنية باشرت الموقع.. ولا إصابات الصخور الساقطة تُغلق عقبة حزنة في الباحة الصخور الساقطة تُغلق عقبة حزنة في الباحة أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة -قبل قليل- نتيجة تساقط الصخور على الطريق. وبدأت الجهات ذات العلاقة في إزالة الصخور المتساقطة نتيجة الأمطار السابقة التي تعرّضت لها المنطقة، ولم تحدث أي إصابات أو تلفيات نتيجة تساقط الصخور في الطريق. الكلمات المفتاحية ، الصخور الساقطة تُغلق عقبة حزنة في الباحة ،

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