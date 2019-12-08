، جازان ومحافظاتها في مرمى الهطولات .. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّر ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.جازان حالة الطقس أمطار
جازان ومحافظاتها في مرمى الهطولات .. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-08
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
10:55 AM
حالة تستمر إلى 9 مساءً .. وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول للحيطة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، جازان ومحافظاتها في مرمى الهطولات .. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّر ،
المصدر : الخليج 365
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