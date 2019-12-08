، "سعود حركة" يخطف الصدارة في "ميدان ديراب" لسباق السيارات بالرياض ،

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حقق المهندس سعود بن بدر حركة؛ أحد منسوبي أمانة العاصمة المقدّسة، المركز الأول في بطولة السعودية تويوتا رولنج دراق 2019 بنادي ميدان ديراب للسباقات - بمدينة الرياض - تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، والذي أقيم خلال يومَي الخامس والسادس من ديسمبر الحالي.
وحصل المهندس سعود؛ على المركز الأول في فئة 6 سلندرات سوبر ستوك وفئة المفتوح، وسبقت له المشاركة في أكثر من بطولة لسباقات السيارات وحقق عدداً من الإنجازات المتميزة.
يُذكر أن البطولة شارك فيها عدد كبير من المتسابقين من هواة هذه الفئة من السباقات، وتقام بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.
سعود حركة ميدان ديراب سباق السيارات بالرياض
"سعود حركة" يخطف الصدارة في "ميدان ديراب" لسباق السيارات بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-08
حقق المهندس سعود بن بدر حركة؛ أحد منسوبي أمانة العاصمة المقدّسة، المركز الأول في بطولة السعودية تويوتا رولنج دراق 2019 بنادي ميدان ديراب للسباقات - بمدينة الرياض - تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، والذي أقيم خلال يومَي الخامس والسادس من ديسمبر الحالي.
وحصل المهندس سعود؛ على المركز الأول في فئة 6 سلندرات سوبر ستوك وفئة المفتوح، وسبقت له المشاركة في أكثر من بطولة لسباقات السيارات وحقق عدداً من الإنجازات المتميزة.
يُذكر أن البطولة شارك فيها عدد كبير من المتسابقين من هواة هذه الفئة من السباقات، وتقام بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
10:46 AM
حقق المركز الأول بفئتي 6 سلندرات سوبر ستوك والمفتوح وسط منافسة قوية
حقق المهندس سعود بن بدر حركة؛ أحد منسوبي أمانة العاصمة المقدّسة، المركز الأول في بطولة السعودية تويوتا رولنج دراق 2019 بنادي ميدان ديراب للسباقات - بمدينة الرياض - تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، والذي أقيم خلال يومَي الخامس والسادس من ديسمبر الحالي.
وحصل المهندس سعود؛ على المركز الأول في فئة 6 سلندرات سوبر ستوك وفئة المفتوح، وسبقت له المشاركة في أكثر من بطولة لسباقات السيارات وحقق عدداً من الإنجازات المتميزة.
يُذكر أن البطولة شارك فيها عدد كبير من المتسابقين من هواة هذه الفئة من السباقات، وتقام بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.
، "سعود حركة" يخطف الصدارة في "ميدان ديراب" لسباق السيارات بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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