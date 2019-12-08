شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان يكشف طبيعة تعامله مع خادم الحرمين وولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن طبيعة التعامل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نطاق العمل الحكومي خاصةً أثناء التعاون الكبير بينهما خلال طرح آرامكو .

وقال وزير الطاقة أنه يتعامل مع ولي العهد في نطاق العمل الحكومي بعيداً عن كونه أخ له ، بإعتبار أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد هو رئيس اللجنة رفيعة المستوى لطرح “أرامكو” .

وأضاف أنه بصفته وزيراً للطاقة فهو عضو بتلك اللجنة وبالتالي فولي العهد رئيسه المباشر وعلى هذا الأساس كانت العلاقة والتعاون .

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جا ذلك في رده الحاسم على وكالة “بلومبيرج ” الإقتصادية الأمريكية أثناء سؤال المذيعة : هل أنت وأخوك سعيدان بهذه النتيجة بشأن اكتتاب آرامكو ؟

أما عن جزئية نتائج آرامكو فقد أوضح وزير النفط أن تلك النتائج بتغطية 4.6 من اكتتاب آرامكو جعل كل سعودي فخور بجانب فخر ولي العهد الذي اضطلع بقرارات جيدة .

كما أكد أن قيمة اكتتاب آرامكو ستتجاوز تريليوني دولار وهو الحد الذس استهدفه ولي العهد ، وراهن على ذلك .