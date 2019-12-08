شكرا لمتابعة خبر عن لـ أول مرة.. توظيف «مريض نفسي» بمجمع الصحة النفسية بالرياض بعد استقرار حالته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شهد مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض توظيف أول حالة لـ ” مريض نفسي ” ؛ بعد تحسن حالته واستقرارها.
وعن حالة ” المريض ” ، فكان يُعاني أعراضًا نفسية منذ مطلع 2017م، بعد إدمانه الألعاب الإلكترونية.
وقامت أسرته في ذلك الوقت بعرضه على المجمع واكتشفوا معاناته من مرض الفصام، وتم وضع برنامج علاجي وتأهيلي له حتى استقرت حالته النفسية.
ويأتي توظيف المجمع لـ ” المريض ” كأول منشأة صحية نفسية تسهم في توظيف أحد مستفيديها، وذلك بعد تحسن حالته النفسية واستقرارها.
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