شكرا لمتابعة خبر عن تعليق قرقاش على إدانة المملكة لجريمة فلوريدا الإرهابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن إدانة المملكة جريمة إرهابية فردية خير رد على مَن لا يتمنى الخير للمملكة.
وأبان قرقاش عبر حسابه في “تويتر”: الإدانة السعودية الفورية، وعلى المستويات كافة، لجريمة إرهابية فردية خير رد على مَن لا يتمنى الخير للمملكةّ.
وتابع:” أخذت المملكة الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجرى اتصالاً هاتفيّاً بالرئيس دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا؛ الذي أدى إلي وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.
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