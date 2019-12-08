شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الطاقة يؤكد على ندم من لم يكتتب في أرامكو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إن كل من لم يكتتب في أرامكو سيعض أصابع الندم على سوء التقدير وسماعه للمصادر السيئة التي أرادت أن تحبط همتنا وقيمة الدولة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريحاته لقناة العربية، أن الطرح العام الأولي الناجح، كان يوم الفخر في حياته المهنية، وقد أثبت الطرح أن العديد من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.

وفي السياق نفسه، أشار وزير الطاقة إلى أن نجاح اكتتاب أرامكو يؤكد على قيمة وقوة اقتصاد المملكة، كما يعزز المنهج الاقتصادي للدولة ومكانة الشركة.