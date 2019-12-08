شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يكشف حقيقة فرض غرامة على الركاب المستخدمين للجوال أثناء سير المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف “المرور السعودي ” حقيقة تغريم الراكب عند استخدامه الجوال أثناء سير المركبة بلائحة المرور الجديدة .
وأكد “المرور ” أن الغرامة تُفرض على قائد المركبة فقط ولا صحة لفرضها على الراكب بالمقعد المجاور له أو الركاب الآخرين .
وأوضح أن ارتكاب السائق تلك المخالفة يطبق غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال ، ويحق للجنة المشكلة من قبل الوزير تطبيق الحد الأعلى للغرامة حال الظروف المشددة التي تحددها اللائحة .
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