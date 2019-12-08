شكرا لمتابعة خبر عن «فيديو» يوثق أول ظهور لـ تركي آل الشيخ خلال رحلته العلاجية بأمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بمقطع فيديو متداول تم التقاطه أثناء تواجده حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية . وأبرز الفيديو تركي آل الشيخ وهو يرتدي جلباب ونظارة سوداء، وظهر بحالة جيدة وهو يرحب بعدد من الأشخاص. Advertisements ويرجح أنهم الأطباء المعالجين أو مجموعة من الزائرين، لينتهي الفيديو بصورة جماعية للحضور . وكان تركي آل الشيخ قد غادر إلى المملكة متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية، إثر معاناته من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.

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