شكرا لمتابعة خبر عن «التخصصات الصحية» تعلن فتح باب التسجيل لإختبار القبول للدراسات العليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة السعودية للتخصات الصحية اليوم الأحد عن فتح باب التسجيل لاختبارات القبول للتقديم على الدراسات العليا . وأوضحت الهيئة التخصصات المتاحة كالتالي : تقنية الأشعة، الأحياء الدقيقة الطبية، الكيمياء الحيوية السريرية، بنك ونقل الدم . Advertisements وأبانت أن التقديم عبر الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة، منبهة أن آخر موعد لاستلام الطلبات يوم ٢١ ديسمبرالجاري. ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرامج عبر زيارة الرابط التالي: هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التخصصات الصحية» تعلن فتح باب التسجيل لإختبار القبول للدراسات العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.