شكرا لمتابعة خبر عن «صحة المدينة» تحذر من فعل عدة أشياء عند مرضك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف حساب المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، عن نصائح للمرضى وأشياء يجب عليهم تجنبها خاصةً لدى أخذ المضاد الحيوي.
وأوضحت صحة المدينة، أنه من أخطر الأشياء تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بالزكام، عدم الالتزام بفترات وقت العلاج، عدم أخذ المضاد الحيوي حسب تعليمات الطبيب، الاحتفاظ بالباقي من المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى بدون استشارة طبيب مختص.
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